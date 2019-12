„CR7 Air Jordan“ hebt ab : Der 1,5-Sekunden-Flug des Cristiano Ronaldo

Genua Es ist ein Tor, das nicht nur Fußballfans und -medien, sondern auch Wissenschaftler beschäftigen wird. Bei seinem Treffer „flog“ Cristiano Ronaldo anderthalb Sekunden durch die Luft.

Cristiano Ronaldo spielte bei seinem 2:1-Siegtreffer für Juventus Turin bei Sampdoria Genua am Mittwoch kurz vor dem Halbzeitpfiff mit der Schwerkraft. „Er stand eineinhalb Stunden in der Luft“, sagte Claudio Ranieri, Trainer von Gegner Genua, bewundernd. „Ronaldo hat etwas getan, was man sonst nur in der NBA sieht“.