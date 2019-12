Luis Alberto (16.) brachte Lazio in Führung (16. Minute), Paulo Dybala (45.) glich unmittelbar vor dem Seitenwechsel aus. Kapitän Senad Lulic brachte das Team von Trainer Simone Inzaghi wieder in Führung, ehe Danilo Cataldi (90.+4) die Entscheidung gelang. In der Nachspielzeit sah der Turiner Rodrigo Bentancur die Rote Karte (90.+3).