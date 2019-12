Trotz Ronaldo-Treffer : Erste Saisonniederlage für Juventus Turin

Rom Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat den Sprung an die Tabellenspitze der Serie A verpasst. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri verlor im Spitzenspiel mit 1:3 bei Lazio Rom und liegt zwei Punkte hinter Inter Mailand.

Italiens Serienmeister Juventus Turin hat am 15. Spieltag seine erste Saisonniederlage kassiert und die Rückkehr an die Tabellenspitze der Serie A erneut verpasst. Die Mannschaft von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und DFB-Nationalspieler Emre Can verlor am Samstagabend bei Lazio Rom mit 1:3 (1:1) und bleibt mit 36 Punkten Tabellenzweiter hinter Inter Mailand (38). Die Gäste-Führung durch Ronaldo in der 25. Minute glich Luiz Felipe für die Römer im Stadio Olimpico kurz vor dem Pausenpfiff aus; Sergej Milinkovic-Savic (74.) und der gerade eingewechselte Felipe Caicedo (90.+5) sorgten doch noch für den Heimsieg.