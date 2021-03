Champions League : Bayern vor Halbfinal-Einzug - Wolfsburg droht Aus

Budapest Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen in der Champions League um den Einzug ins Halbfinale bangen. Der deutsche Meister verlor im Viertelfinal-Hinspiel in Budapest gegen Chelsea mit 1:2. Besser lief es für die Fußballerinnen des FC Bayern.

Bayern München darf auch in der Champions League weiter vom Titel träumen, Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg droht dagegen das vorzeitige Aus. Während der Spitzenreiter der Frauen-Bundesliga sein Viertelfinal-Hinspiel gegen den schwedischen Rekordmeister FC Rosengaard souverän 3:0 (2:0) gewann, mussten sich die Wölfinnen dem gastgebenden FC Chelsea in Budapest 1:2 (0:0) geschlagen geben.

Die Nationalspielerinnen Linda Dallmann (9.) und Lea Schüller (28.) mit ihrem 18. Saisontreffer sowie Lineth Beerensteyn (65.) bescherten den Bayern den 24. Pflichtspielsieg in Serie. Das Rückspiel findet am 1. April in Malmö statt.