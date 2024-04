Klagen und Kritik DFB-Frauen sind noch nicht reif für Olympia

Als Schönredner wird Horst Hrubesch nicht in die Geschichte des deutschen Frauenfußballs eingehen, wenn sich der Interims-Bundestrainer nach Olympia verabschiedet. Nach dem ebenso mühsamen wie glücklichen 3:2 (1:2) in Österreich zum Start in die EM-Qualifikation äußerten aber auch die Nationalspielerinnen deutliche Selbstkritik. „Die Bäume wachsen nicht so schnell in den Himmel. Da wird auch mein Nachfolger noch Spaß dran haben“, sagte der bald 73-Jährige in Linz mit Blick auf Christian Wück, der sein Amt nach den Sommerspielen übernimmt.