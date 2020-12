Perfekte EM-Quali : DFB-Frauen schließen Jahr mit Arbeitssieg in Irland ab

DFB-Frauen schließen Jahr mit Arbeitssieg in Irland ab

Die deutschen Spielerinnen jubeln in Irland. Foto: dpa/Niall Carson

Dublin Die deutschen Fußballerinnen haben das schwierige Corona-Jahr mit einer perfekten EM-Qualifikation abgeschlossen. In Irland wahrte der Rekordeuropameister beim Debüt von Torhüterin Ann-Katrin Berger mit einem glanzlosen 3:1 (2:1) seine weiße Weste.

Lina Magull (21., Foulelfmeter) und Tabea Waßmuth (29., 85) sorgten in Dublin für den achten Sieg im achten Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl (46:1 Tore), die schon längst das Ticket für die EM 2022 in England in der Tasche hatte. Das erste Gegentor der Qualifikation und des Jahres konnte Berger bei ihrer ordentlichen Premiere aber nicht verhindern.