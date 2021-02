Europameister zu abgezockt : Oranje zeigt DFB-Frauen die Grenzen auf

Beim 1:2 (1:1) in Venlo gegen den wirbelnden WM-Zweiten leistete sich die DFB-Auswahl eklatante Schwächen in Abwehr und Abschluss und musste dem Oranje-Team den inoffiziellen Turniersieg beim Drei-Nationen-Wettbewerb überlassen.

"Die Niederländerinnen sind direkt sehr gut reingekommen in die Zweikämpfe, haben es uns sehr schwer gemacht", sagte Freigang, "aber man hat in der zweiten Hälfte gesehen, was für uns drin war. So ist es ärgerlich, dass wir die Chancen nicht genutzt haben." Kapitänin Alexandra Popp lobte die "Moral und gute Mentalität" ihres Teams, bemängelte aber auch: "Wir müssen abgezockter vor dem Tor sein."