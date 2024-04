Nach Kritik Design der Nummer 4 auf DFB-Trikot geändert

„Wir sind sehr froh, dass es noch geklappt hat, auch die FIFA hat es schon freigegeben“, hieß es vom DFB am Samstag mit Blick auf den Fußball-Weltverband dazu. Der Deutsche Fußball-Bund hatte am vorigen Montag eine Änderung in Zusammenarbeit mit seinem Partner 11teamsports angekündigt. Die Arbeiten hätten angesichts der knappen Zeit bis zum EM-Qualifikationsspiel des Frauen-Nationalteams bereits am Dienstag begonnen, hieß es nun.