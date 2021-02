Schult wieder dabei : Probleme für DFB-Frauen bei Nominierung durch Corona-Beschränkungen

Frankfurt Wegen der Corona-Beschränkungen stehen die im Hochrisikoland England spielenden Melanie Leupolz, Ann-Katrin Berger und Leonie Maier nicht zur Verfügung. Almuth Schult kehrt erstmals seit ihrer Babypause zurück.

"Auch für die Spielerinnen selbst ist das eine schwierige Situation. Allerdings ist uns sehr bewusst, dass wir uns in einer privilegierten Lage befinden, weil wir die Spiele austragen dürfen und damit die Chance haben, uns auf die EM 2022 vorzubereiten", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: "Deshalb nehmen wir diese außergewöhnliche Situation natürlich an und gehen mit größtmöglicher Verantwortung damit um."

Zudem verzichtet Voss-Tecklenburg, die jüngst ihren Vertrag bis 2023 verlängert hatte, wegen der schwierigen Anreise für die Partien gegen Belgien in Aachen am 21. Februar und die Niederlande in Venlo am 24. Februar auf Turid Knaak (Atletico Madrid) und Lena Petermann (HSC Montpellier). Erstmals steht dafür Torhüterin Stina Johannes von der SGS Essen im 26-köpfigen Aufgebot.