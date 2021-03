Davor Lovren überragt gegen Köln : Fortunas „Zwote“ nimmt Revanche und siegt im kleinen Derby

Fortunas Davor Lovren. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs U23 hat das kleine Derby gewonnen. Gegen die U21 des 1. FC Köln gewann die Elf von Trainer Nico Michaty mit 3:2. Davor Lovren lieferte eine starke Vorstellung ab.

Die Erinnerungen an das bislang letzte Aufeinandertreffen am Flinger Broich waren düster. Eine schmerzhafte 0:5-Klatsche hatten Fortunas Regionalliga-Fußballer damals gegen die U21 des 1. FC Köln kassiert. Seitdem sind zwar fast zwei Jahre ins Land gegangen, aus den Köpfen der Verantwortlichen ist diese Schmach allerdings bis heute nicht gänzlich verschwunden. Am Mittwoch gelang der „Zwoten“ die langersehnte Revanche – in einer hochunterhaltsamen Partie setzte sie sich mit 3:2 durch.

Der Abend hätte für das Team von Trainer Nico Michaty nicht besser beginnen können. Elf Minuten waren gerade einmal gespielt, als die „Zwote“ in Führung ging und gleich den ersten Angriff krönte. Routinier Oliver Fink, der am Wochenende in Wiedenbrück angeschlagen gefehlt hatte, spielte Moritz Montag auf dem rechten Flügel geschickt frei – und dessen Flanke drückte Davor Lovren im zweiten Anlauf über die Linie. Lex-Tyger Lobinger war zuvor noch an Kölns Torwart Julian Krahl gescheitert.

Dieser Treffer brachte die Flingerner ins Spiel und die Domstädter aus dem Konzept. Den Hausherren eröffneten sich im Zentrum plötzlich große Räume, weil sie in der Defensive viele Zweikämpfe gewannen und klug umschalteten. Die beste Chance versiebte Steffen Meuer, als er Lobinger abschoss. Anschließend fingen sich die Geißböcke, beschäftigen die Deckung der „Zwoten“ ordentlich und meldeten sich stark zurück. Torwart Anton Mitryushkin konnte einen Schuss von Lucas Musculus nur nach vorne abwehren; Jae-Hwan Hwang blieb eiskalt und erzielte den Ausgleich.

Und es kam noch dicker für die Michaty-Elf, denn wenig später zappelte der Ball erneut hinter Mitryushkin im Netz. Linksverteidiger Georgios Siadas konnte die Flanke von Meiko Sponsel nicht verhindern, im Strafraum stand Musculus sträflich frei und drehte die Partie. Kurz vor der Halbzeit hätte Georg Strauch die Kölner Führung sogar ausbauen können, seinen Distanzschuss lenkte Mitryushkin allerdings stark über die Latte.

Mit mächtiger Wut im Bauch kam die „Zwote“ aus der Kabine. Sie setzte die Kölner früh unter Druck und zog ein schnelles, in letzter Konsequenz aber zu ungenaues Passspiel auf. Hinzu kam eine überflüssige Portion Eigensinn von Profileihgabe Kelvin Ofori, ansonsten wäre das 2:2 wohl schon eher gefallen. So aber mussten sich die Flingerner einige Augenblicke gedulden, bevor Kapitän Tim Oberdorf den Ball im Anschluss an eine Ecke des überragenden Lovren einköpfte.

