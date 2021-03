Vor dem Derby gegen Köln : Fortunas U23 im Torhüter-Dilemma

Düsseldorf Dennis Gorkas Verletzung bereitet der Regionalliga-Mannschaft vor dem Mittwoch-Derby gegen den 1. FC Köln einige Sorgen. Glenn Dohn und Anton Mitryushkin sind Kandidaten für den Torhüterposten bei Fortuna.

Damit fällt Gorka wieder mehrere Wochen lang aus, nachdem er vor einem Monat erst einen Sehnenteilabriss – ebenfalls im Oberschenkel – auskuriert hatte. Offenbar hatte der Youngster diesmal aber Glück im Unglück. „Die Verletzung ist nicht ganz so dramatisch, wie man vielleicht hätte befürchten können“, sagte „Zwote“-Trainer Nico Michaty. „Es ist trotzdem sehr schade und ärgerlich. Dennis war zuletzt in herausragender Form.“

In Wiedenbrück sprang Ersatzkeeper Glenn Dohn für Gorka in die Bresche und erledigte seine Aufgabe beinahe tadellos, obwohl er nach einer hartnäckigen Bänderverletzung erst eine Woche trainiert hatte. „Ich hatte ein bisschen Respekt vor der Sache, weil ich fünf Wochen lang raus war“, sagte Dohn. „Obwohl ein, zwei schlechte Bälle dabei waren, fand ich meine Leistung aber ganz solide.“ Als der gebürtige Duisburger zum ersten Mal eingreifen musste, parierte er einen Schuss von Xhuljo Tabaku sehenswert.

Seinen Vertrag am Flinger Broich verlängerte Dohn kürzlich um zwei Jahre, obwohl er in Wiedenbrück erst sein drittes Saisonspiel absolvierte. „Ich bin hier sehr zufrieden“, sagte der ehemalige Wuppertaler. „Mit Dirk Zimmermann habe ich einen Super-Torwarttrainer, der mich in den vergangenen acht Monaten exzellent entwickelt hat.“ Ein weiterer wichtiger Grund für die langfristige Vertragsverlängerung war die Vereinbarkeit von Fußball und Studium. „Die akademische und fußballerische Weiterbildung passt hier wirklich super zusammen“, betonte Dohn, der in Golzheim studiert.