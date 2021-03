Homepage des Vereins nicht erreichbar : Brand in Fortunas Rechenzentrum

Die Düsseldorfer Arena. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Wer zurzeit die Internetseite von Zweitligist Fortuna besuchen will, sieht nur eine Fehlermeldung. Warum der Server nicht erreichbar ist. Wie lange die Störung dauert und was der Verein macht, um seine Daten zu sichern. Wie man sich informieren kann.

In den frühen Morgenstunden ist durch einen Großbrand ein Rechenzentrum in Frankreich fast komplett zerstört worden. Auch der Teil, in dem die Server von Fußball-Zweitligist Fortuna stehen. „Durch die Ausfälle ist unsere Homepage lahmgelegt worden“, bestätigt Fortunas Mediendirektor Kai Niemann unserer Redaktion auf Anfrage. „Es wird jetzt versucht, möglichst schnell Back-ups zu ziehen, um dann die Systeme an einem anderen Standort wieder möglichst schnell hochzufahren.“

Das Problem: So schnell wird es wohl technisch nicht möglich sein, die Daten wieder zu sortieren. Zunächst, heißt es von einem Anbieter, müsse ein umfangreiches Monitoring erfolgen. Dabei werde man versuchen, sich ein Bild vom Schaden zu machen. In dem Rechenzentrum lagerte schließlich ein Großteil der IT-Infrastruktur des Vereins. Ein solches Vorgehen ist nicht unüblich, viele andere Unternehmen sind ebenfalls Kunden in diesem Rechenzentrum.

Glück im Unglück: wohl nicht alle Bereiche sind betroffen. Die Fortuna-App funktioniert. „Und auch unser Shop ist im Internet ganz normal erreichbar“, sagt Niemann. „Wenn wir Neuigkeiten zu berichten haben, dann aktuell nur über unsere Kanäle in den Sozialen Medien.“ Der Verein bittet die Fans um etwas Geduld, man sei darum bemüht, so schnell wie möglich die Systeme wieder hochzufahren.

Feuerwehr und Fortuna – da war doch was. Vor drei Wochen musste die Berufsfeuerwehr Düsseldorf gleich zwei Mal zur Arena ausrücken. Einmal hatte es eine Meldung wegen eines Defekts in der Sprinkleranlage gegeben, beim zweiten Mal wurde der Alarm ausgelöst wegen zu heißer Dämpfe im Küchenbereich. Die Mitarbeiter in der Arena, auch von Fortuna, mussten kurzzeitig das Gebäude verlassen. Passiert ist glücklicherweise nichts. Im Rechenzentrum in Frankreich werden die Aufräumarbeiten deutlich länger dauern.

