„Wärt ihr mal in Düsseldorf geblieben“ : Für diese Profis kam nach Fortuna nicht mehr viel

Düsseldorf Immer wieder wollen Spieler den nächsten Schritt gehen. Oftmals führt dieser von Fortuna weg. Bei vielen sind die großen Hoffnung und Erwartungen allerdings nicht erfüllt worden. Erik Thommy wartet noch immer auf den Durchbruch, Kevin Stöger ist nur Joker. Eine Übersicht.

Im Handbuch für Profi-Fußballer gibt es ein paar feststehende Formulierungen. Wenn ein Spieler einfach anderswo mehr Geld verdienen will, sagt er in der Regel: „Ich will den nächsten Schritt gehen.“ Sportliche Gründe sind damit nur bedingt verbunden. Und so hat sich auch schon so mancher Ex-Fortune von schnöden Zahlen blenden lassen und seine Karriere in erstaunliche Bahnen gelenkt – einige davon endeten in der Sackgasse.