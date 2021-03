Fortunas Angreifer : Wo bei Brandon Borrello einiges ins Netz geht

Düsseldorf Sein erster Scorerpunkt beim 3:1 über den 1. FC Nürnberg wirkt auf Brandon Borrello wie eine Befreiung. Der Australier gibt zu, dass sein schwacher Start bei Fortuna ihn sehr belastet hat. Bei einem besonderen Hobby tankt er neue Energie.

„Das war nicht immer leicht“, gibt Borrello zu. „Es gibt solche Situationen im Fußball, ich kenne solche Phasen auch aus Freiburg oder Kaiserslautern .“ Erschwerend kam hinzu, dass ähnlich wie im Falle Thomas Pledls einige völlig fehlgeleitete Pseudo-Anhänger zu bösen Beleidigungen in den sozialen Medien griffen, wenn sie wieder einmal nicht mit den Leistungen des Angreifers einverstanden waren. „Aber so etwas lasse ich nicht in meine Wohnung“, erklärt er. „Ehrlich gesagt, lese ich das gar nicht. Aber meine Freundin bekommt das schon mit, und es tut ihr auch ein bisschen weh. Selbst wann man ein Riesenfan ist, sollte man nicht so einen Mist schreiben.“

Natürlich war auch Borrello selbst nicht damit zufrieden, wie er sich in seinem ersten halben Jahr im Düsseldorfer Trikot präsentiert hat. „Klar haben die Fans mehr erwartet. Meine Leistungen waren nicht gut in den Spielen davor.“

Lohn dieser Einstellung war nun sein erster Scorerpunkt für Fortuna. Am Sonntag wurde er nach Pledls Knieverletzung für den rechten Außenspieler eingewechselt und zeigte fortan seine bisher beste Leistung seit dem Sommer. In der 77. Minute krönte Borrello das mit seiner Vorlage auf Marcel Sobottka , die der Mittelfeldspieler zum vorentscheidenden 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg nutzte. „Es hat schon lang gedauert, deshalb hat mich das sehr gefreut“, sagt der Australier. Ebenso wie die zahlreichen Glückwünsche, die seine Mitspieler wie etwa Andre Hoffmann hinterher bei Instagram posteten: „Einfach super, das hat richtig gut gepusht.“

Wenn Druck oder Enttäuschung doch einmal zu groß werden, habe Borrello übrigens ein besonderes Mittel, um wieder zur Ruhe zu kommen, verrät er noch. Etwa seine Friseurqualitäten, die etliche Mitspieler gerade während des Lockdowns so schätzten? „Nein, nein“, sagt er lachend. „Das mache ich einfach so, wenn es nicht anders geht. Und bei mir selbst geht es eh schlecht, weil schnell alles schief wird.“ Nein, Borrellos Weg zum Tanken neuer Energie führt zum Fischteich. „Ich gehe gern mit Eddy Prib angeln“, berichtet er. „Fußball ist eben nur ein Teil vom Leben. Und Angeln macht Spaß. Wir fahren manchmal nach Wegberg, manchmal nach Grafenmühl, es gibt ein paar gute Seen hier in der Gegend. Eddy und ich wollten noch ein paar Jungs aus der Mannschaft motivieren, aber um 6 Uhr aufstehen, um um 6.30 Uhr am See zu sein – das ist nicht für jeden etwas.“