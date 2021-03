Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Rouwen Hennings (re.) mit Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Chefcoach Uwe Rösler bittet nach dem freien Dienstag heute Vormittag wieder zu einer Trainingseinheit. Damit beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf das Zweitligaspiel am Samstag (13 Uhr) beim SV Sandhausen.

So ist es um das Personal bestellt Es ist immer wieder eine kleine Überraschung, wer sich nach einem trainingsfreien Tag alles auf dem Arena-Gelände einfindet. Zum Beispiel konnte Rouwen Hennings am Montag nur ein Lauftraining absolvieren, Felix Klaus war nach seiner Zerrung noch gar nicht dabei. Sicher fehlen im Mannschaftstraining noch Shinta Appelkamp, Emmanuel Iyoha und natürlich der schwer am Knie verletzte Thomas Pledl.

Das haben wir heute im Angebot Um 18 Uhr spielt die U23 in der Regionalliga das rheinische Derby gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln – unter anderem mit Kelvin Ofori in der Startelf. Wir geben am Morgen ein Update vor dem Spiel und berichten am Abend aktuell. Zudem zeigen wir, in welcher Statistik Fortuna der Liga hinterherläuft.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 9. März. Damit zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Fritz Lehmann, der 1966/67 zum ersten Bundesligakader der Fortuna gehörte und heute 75 Jahre alt wird!

Beinahe ebenso erfreulich verlief ein historisches Spiel an diesem Datum, und zwar im Jahr 1940: Fortuna bezwang die Sportfreunde Hamborn 07 glatt 7:1 (2:0). Vor 6000 Zuschauern waren noch keine zehn Minuten absolviert, da hämmerte Paul Janes, in gewohnter Manier, einen Handelfmeter in die Maschen des Hamborner Tores. Unmut gab es seitens der 07er beim nächsten Treffer der Düsseldorfer, denn das 2:0 fiel aus einer klaren Abseitsstellung heraus. Da es seit je her aber nur abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, ließ sich Nachwuchsstürmer Rudi Gühler für seinen Treffer von den Fans auf dem Fortuna-Gelände in Flingern trotzdem feiern.

Kurz vor und kurz nach dem Wechsel rappelte es erneut im Karton. Zunächst erhöhte Gühler auf 3:0, nach dem Gegentreffer stellte „Schäng“ Pickartz den alten Abstand wieder her und machte auch das 5:1. Jetzt war wieder Gühler-Time. Rudi Gühler, der aus der Jugend der Fortuna stammte und auch nach dem Krieg wieder die Fußballstiefel für F95 schnürte, hatte einen Sahnetag erwischt. Die Treffer Nummer sechs und sieben gingen wieder auf das Konto des Jungspunds.

In der Tabelle baute Fortuna ihren Vorsprung weiter aus, da der ärgste Rivale Schwarz-Weiß Essen einen Punkt liegen ließ. Auf dem Weg zum Gewinn der niederrheinischen Kriegsmeisterschaft war damit ein weiterer großer Schritt getan.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Mittwoch halten unsere Fortuna-Reporter Augen und Ohren offen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)