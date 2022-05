0:2 beim FC St. Pauli : Erste Thioune-Pleite im letzten Saisonspiel von Fortuna

Hamburg Im letzten Saisonspiel der Zweiten Liga musste Daniel Thioune die erste Niederlage mit Fortuna einstecken. Die Rheinländer verloren 0:2 beim Kiez-Klub. Überschattet wurde die Partie indes von einem üblen Zusammenprall: Christoph Klarer erwischte es heftig.

Es gab an diesem Nachmittag im Millerntor gleich eine Reihe von Szenen, mit Gänsehaut-Charakter. Am 112. Geburtstag des FC St. Pauli wurde Rainer Wulff, über Jahrzehnte Stadionsprecher beim Kiez-Klub, auf bewegende Weise gedacht. Kurz vor seinem Tod war noch eine Videobotschaft an die Fans mit ihm aufgenommen worden – da kullerten bei so einigen die Tränen. Der sportliche Wert der Partie hielt sich dagegen in engen Grenzen. Wenngleich für die Gäste aus Düsseldorf Millionen auf dem Spiel standen.