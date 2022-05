Mittelfeldmann steht vor Vertragsverlängerung : Darum ist Sobottka so wichtig für Fortuna

Foto: Frederic Scheidemann 10 Bilder Das ist Marcel Sobottka

Analyse Düsseldorf Er ist einer der dienstältesten Spieler bei Fortuna. Bereits seit 2015 steht der heute 28-Jährige in Düsseldorf unter Vertrag. Wird das auch so bleiben? „Cello“ soll unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung stehen. Was ihn so wertvoll macht. Was Klaus Allofs über ihn denkt.