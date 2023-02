Fortunas Mittelfeldspieler Das ist Marcel Sobottka

In seiner Jugend spielte Sobottka (l.) für den FC Schalke 04, die SG Wattenscheid und den RW Oberhausen. 2012 kehrte er zu den Schalkern zurück und war ab der U19 in den jeweiligen Teams gesetzt. In den Kader der Profimannschaft wurde er auch berufen, ein Einsatz sprang dabei aber nicht heraus.