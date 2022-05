2. Liga kompakt : Bremen steht als Aufsteiger fest – HSV geht in die Relegation

Bremen Der FC Schalke steigt als Zweitligameister in die Bundesliga auf. Neben den Knappen kehrt auch der SV Werder Bremen wieder zurück. Der Hamburger SV rettet sich in die Relegation gegen Hertha BSC.

In einem hoch emotionalen Spiel gingen die Gastgeber aus Rostock früh durch Nico Neidhart (13.) in Führung. Robert Glatzel (50.), Kapitän Sebastian Schonlau (75.) und Joker Mikkel Kaufmann (85.) drehten die Partie für den HSV. Der Treffer von Lukas Fröde (90.+1) kam für Hansa zu spät.

Im aufgeheizten Ostseestadion war von Beginn an Feuer in der Partie. Hansas Lukas Fröde traf nach zwei Minuten mit dem Kopf die Latte, Mario Vuskovic verfehlte auf der anderen Seite das Tor nur knapp.

Darmstadt ließ hingegen von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Tim Skarke (2.) beruhigte mit seinem schnellen Treffer die Nerven. Torjäger Luca Pfeiffer (25., 38.) legte noch vor der Pause mit einem Doppelpack nach. Nach dem Wechsel interessierte in Darmstadt in erster Linie das Ergebnis in Rostock - und trauerte am Ende.