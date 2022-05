Nach Ausfall von Kastenmeier : Dieser Keeper hütet gegen St. Pauli das Fortuna-Tor

Düsseldorf Fortunas Stammtorwart Florian Kastenmeier fällt aufgrund einer Jochbeinprellung im letzten Saisonspiel beim FC St. Pauli aus. Trainer Daniel Thioune hatte für diese Partie aber ohnehin einen Wechsel auf der Torhüterposition geplant. Wer am Sonntag zwischen den Pfosten steht.

Am Sonntag geht es für Fortuna beim FC St. Pauli zum letzten Spiel der Saison. Es war eine Spielzeit voller Höhen und Tiefen. Wobei das Dauertief „Christian“ sich erst Anfang Februar über Düsseldorf verflüchtigt hat.

Unter Trainer Daniel Thioune fand dann auch recht schnell die Sonne wieder ihren Weg durch die Wolken. Fortuna, die nach der Partie bei Holstein Kiel noch auf Rang 16 vorzufinden und damit akut abstiegsbedroht war, verlor seitdem kein einziges Spiel mehr. In Hamburg will Thioune nun den herausragenden Endspurt perfekt machen und mit 13 ungeschlagenen Spielen in die Sommerpause gehen.