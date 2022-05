Oliver Fink sagt Tschüss : Der emotionale Abschied eines Fortuna-Urgesteins

Düsseldorf Ein großer Fortune hat sich verabschiedet – für den Moment. Denn auch wenn der Spieler Oliver Fink seine Karriere beendet, geht es im Verein für ihn weiter. So lief der bewegende Abschied von einer absoluten Vereinslegende in der Arena.

Selbst hartgesottene Mitt-Fünfziger auf der Tribüne standen mit auffallend feuchten Augen da, als sie dem fast 40-Jährigen noch einmal Ovationen spendeten. Und Fink selbst war sicher froh, dass ihm in diesem Moment niemand das Mikrofon in die Hand drückte. „Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich überhaupt reden soll“, hatte Fink unserer Redaktion kurz zuvor verraten. „Ich bin ziemlich sicher, dass meine Stimme nicht halten wird.“

Ganz ohne Worte kam der gebürtige Oberpfälzer, der am Rhein längst heimisch geworden ist und Ende Juni zum zweiten Mal Vater wird, aber dann doch nicht davon. Als der 2:1-Sieg unter Dach und Fach war und die Mannschaft mit ihrem Plakat „Seite an Seite. Danke für Eure Unterstützung!“ eine Ehrenrunde drehte, da forderten die Fans auf der „Süd“ vehement den alten Kapitän.

So begeistert die Düsseldorfer unter den 31.622 Zuschauern auch von jenen Profis waren, die den Aufstiegsanwärter Darmstadt soeben entzaubert und wahrscheinlich seiner Träume beraubt hatten: Jetzt zählte nur noch „Finko“. Immer wieder riefen die Fans seinen Namen, forderten ihn vehement ans Mikrofon. Und Fink ließ sich nicht lumpen. Voller Emotionen bedankte er sich für die Unterstützung in seinen 13 Fortuna-Jahren, und seine Weggefährten zeigten ihm deutlich ihre Zuneigung und Dankbarkeit.

„Am Ende war es überragend, dass die Fans noch einmal ‚Olli Fink‘ gebrüllt haben“, fasste Torschütze Matthias Zimmermann zusammen. „Er war ein super Kapitän, ein geiler Typ und eine Identifikationsfigur in Düsseldorf , die wir heute gebührend verabschieden konnten.“ Der 29-Jährige selbst zeigte das in einer festen und langen Umarmung, die die Betrachter allein zu Tränen hätte rühren können.

Die Feierlichkeiten, an denen auf dem Rasen auch Finks zweijähriger Sohn Ferdinand und etliche andere Fortuna-Sprösslinge wie die Kinder von Rouwen Hennings und Kristoffer Peterson teilnahmen, mündeten schließlich in den Höhepunkt, die „Humba“ mit Vorsänger Fink. Sein „Ausrufezeichen!“ am Ende darf man getrost hinter eine große Karriere setzen, die bei Fortuna allerdings in anderer Form weitergehen wird.