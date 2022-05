Deutschlands Nummer eins : In dieser Statistik ist Fortuna einsame Spitze

In dieser Statistik ist Fortuna einsame Spitze

Düsseldorf Bis Fortuna wieder einmal die Tabellenspitze der Zweiten Liga einnehmen wird, braucht es noch Geduld. In einer ganz speziellen Rangliste nimmt die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune jedoch den Spitzenplatz in Deutschland ein – und ist international die Nummer fünf. Darum geht es.

Seit Daniel Thioune das Amt des Cheftrainers bei Fortuna übernommen hat, sind die Düsseldorfer sportlich wieder in der Spur. Der Abstiegskampf ist Vergangenheit – doch obwohl Fortuna in den elf Ligaspielen unter Thioune noch kein einziges Mal verloren hat, reicht es aktuell „nur“ zu Tabellenplatz zehn im deutschen Unterhaus. Ein Erfolg, sicherlich, wenn man den Startpunkt des 47-Jährigen auf Rang 16 betrachtet. Aber Tabellenführung? Dafür braucht es doch noch einige Geduld.

Es gibt jedoch eine deutsche Rangliste, in der Fortuna tatsächlich schon jetzt den Spitzenplatz einnimmt: Die Thioune-Truppe weist unter allen 55 Klubs in den drei Profiligen der Nation die längste Serie von Punktspielen ohne Niederlage auf. Elf sind es inzwischen, konkret jene elf Partien, die unter der Regie Thiounes als Cheftrainer stattfanden. Keine andere Mannschaft von Bayern München bis TSV Havelse weist eine solch lange Erfolgsstrecke auf.

Wohlgemerkt: Es geht dabei um die Anzahl der Spiele ohne Niederlage, nicht um die dabei gewonnenen Punkte. Da weist zum Beispiel Drittligist Eintracht Braunschweig über die zurückliegenden elf Begegnungen 28 Zähler auf im Vergleich zu den 21 der Düsseldorfer – nur haben die Niedersachsen in dieser Phase eben auch einmal verloren.

Noch spannender wird es beim Blick über den Zaun. Denn auch wenn man die europäischen Top-Ligen heranzieht, muss sich Fortuna mit ihrer Elfer-Serie nicht verstecken. Konkret gesagt reicht es im Vergleich mit den Klubs aus den Top-Ligen in England, Spanien, Italien und Frankreich zu einem grandiosen fünften Platz.

Aktuell Führender in der Ungeschlagen-Rangliste ist europaweit der FC Liverpool, dessen letzte Pleite in der Premier League stolze 15 Runden her ist. Dahinter folgen der Spitzenreiter der italienischen Serie A, der AC Mailand (14 Spiele ohne Niederlage) sowie die englischen Drittligisten AFC Sunderland (13) und Wycombe Wanderers (zwölf Partien).