Am Beispiel der Fortuna-Profis : Düsseldorfer Starfriseur erklärt die neuesten Haartrends

Friseur Melih Benderlioglu mit Fortuna-Spieler Daniel Ginczek. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Melih Benderlioglu spielt als Friseur in der Champions League – in seinem Laden gehen Fußballer ein und aus. Etliche Akteure von Zweitligist Fortuna lassen sich bei ihm stylen. Am Wochenende präsentiert er die neuesten Trends auf der Haarmesse in Düsseldorf.

Als Matthias Zimmermann den Salon von Friseur Melih Benderlioglu betritt, wird erst einmal geflachst. Die Stimmung ist ausgelassen. Man merkt sofort, dass es für den Düsseldorfer Fußballprofi nicht nur eine reine Dienstleistung ist. Es ist ein Treffen unter Freunden.

Seit mehreren Jahren scheidet Benderlioglu Zimmermann schon die Haare. In der Zwischenzeit sind viele Fußballer dazugekommen. Profis von Fortuna, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 geben sich beim Düsseldorfer Friseurweltmeister von 2015 die Klinke in die Hand. Unmittelbar vor Zimmermann besuchten die Fortuna-Profis Daniel Ginczek und Jakub Piotrowski sowie Schalke-Angreifer Marius Bülter die „Hairlounge“ an der Talstraße in Bilk. Auch Weltmeister Mario Götze zählt zu den Kunden.

Benderlioglu schneidet Fortuna-Profi Jakub Piotrowski einen „Clean Fade Haircut“. Foto: Frederic Scheidemann

Für Benderlioglu ist sein Beruf eine Herzensangelegenheit. Auch er muss sich dabei permanent weiterentwickeln – denn die Frisurtrends verändern sich permanent. Und natürlich wollen auch die Fußballprofis immer top gestylt sein. „Momentan ist bei den Männern die Dauerwelle wieder sehr im Trend. Dabei werden die Seiten kürzer getragen“, erzählt Benderlioglu. „Außerdem sind sogenannten Fade Cuts momentan sehr beliebt.“ Dabei werden die Seiten von oben nach unten hin immer kürzer geschnitten, damit es so wirkt, als würden die Haare nach unten hin verblassen.“

Auch Zimmermann trägt einen solchen Haarschnitt. „Mach mal die Seiten auf Kontostand“, sagt „Zimbo“ zum Spaß. Dabei hatte Fortunas Rechtsverteidiger früher eine andere Frisur. „Melih schaut sich genau die Kopfform an und sagt dann, was er empfehlen würde“, berichtet Zimmermann. „Er sagt dir auch direkt, wenn dir eine Frisur, die du gern hättest, überhaupt nicht zu dir passt. Das schätze ich sehr an ihm. Ich vertraue ihm da blind.“

Benderlioglu mit seinem langjährigen Stammgast Matthias Zimmermann. Foto: Frederic Scheidemann

Am Wochenende präsentiert Benderlioglu für die beiden bekannten Marken Wahl und Moser die neusten Trends auf der Haarmesse in Düsseldorf. „Das sind für mich die Ferraris unter den Haarschneidemaschinen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Heike Engels bedanken, dass sie mir die Chance gibt, diese Marken repräsentieren zu können.“