Hoffmann zur neuen Saison : Das macht Fortunas Abwehrchef große Hoffnung

Düsseldorf Der Klassenerhalt ist das Eine – die Frage, warum Fortuna erst so spät ihre Qualität abrufen konnte, das Andere. Auch für den selbstkritischen Abwehrchef Andre Hoffmann. Dieser jedoch freut sich schon jetzt auf die neue Saison. Welche Gründe er dafür nennt und was er in dieser Spielzeit noch vorhat.

Ein bisschen feiern gönnte sich Andre Hoffmann dann doch. Was heißt feiern – kurz die Kollegen umarmen, sich mit ihnen vor dem Gästeblock aufstellen zu einem Foto, das den Moment des Klassenerhalts festhielt. Aber schon beim Verlassen des Platzes in der Heidenheimer Voith-Arena schaltete Fortunas Abwehrchef um. Feiermodus aus, Analysemodus an. Und wer Hoffmann kennt, der weiß, dass seine Analysen nie rosarot gefärbt und meist auch schon nach vorn gerichtet sind.

So hielt es der 29-Jährige auch nach dem 3:1 vom Freitagabend. „Ich muss schon zugeben, dass heute eine große Last von mir abfällt“, sagte Hoffmann. „Dass wir gegen Dresden nach einer 2:0-Führung nur 2:2 gespielt hatten, hat mich und auch die ganze Mannschaft schon einige Tage beschäftigt. Wir hatten es doch auf dem Präsentierteller. Das hat an uns genagt.“

Dresden sei dann aber letztlich der Grund dafür gewesen, dass Fortuna in Heidenheim ganz anders aufgetreten sei, „wir haben eine gute Reaktion gezeigt“. Das lasse sich sogar auf die ganze Saison ausdehnen. „Wir waren jetzt zwar seit zehn Spielen ungeschlagen, hatten aber in dieser Phase keinen Auswärtssieg hingelegt, deshalb wollte ich den in Heidenheim unbedingt.“

Dass das entscheidende 3:1 durch seinen Nebenmann Christoph Klarer ausgerechnet nach einem Eckball fiel, freute ihn diebisch. „Letzte Woche ist das Spiel zu Hause durch einen Standard gegen uns gekippt, und gerade Heidenheim zeichnet eigentlich Standardsstärke aus. Da ist es natürlich schön, dass wir vorn einen machen durch Chris und hinten nichts anbrennen lassen.“

Aber: Alle machten sich jetzt Gedanken darüber, was vielleicht möglich gewesen wäre, wenn Fortuna von Anfang an so gespielt hätte, wie es nun unter Trainer Daniel Thioune passiert. „Auch ich persönlich“, merkte er an. „Unser Auftreten in den letzten elf Spielen war schon sehr gut. Wir verteidigen es ordentlich, auch gegen wirklich gute Mannschaften, und sind überall torgefährlicher geworden.“ Warum aber erst jetzt? Das fragt sich der Abwehrchef ebenfalls, nicht zuletzt mit Blick auf die nächste Saison.

Das Positive daran: Jetzt wissen die Fortunen, wie es geht. „Wir wollen die Saison nicht bloß irgendwie über die Zielgerade bringen“, versichert Hoffmann. „Wir wollen diese tollen Spiele gegen die Aufstiegskandidaten Darmstadt und St. Pauli auch nutzen für die neue Spielzeit, Schwung dafür aufnehmen, uns einspielen.“

