Sportvorstand Allofs über die Zukunft : Was sich durch den Klassenerhalt für Fortuna in der Planung ändert

Analyse Düsseldorf Durch den Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim hat Fortuna immerhin zwei Spieltage vor dem Saisonende definitiv Planungssicherheit. Die Düsseldorfer spielen auch in der nächsten Saison in der Zweiten Liga. Was sich dadurch für den Klub ändert. Wie man sich auf die neue Saison vorbereitet.

Am Ende wurde einfach nach Art des Hauses gejubelt. Ohne Nicht-Abstiegs-Shirts. Ohne Bierdusche. Einfach ehrliche Freude nach einer Saison, die so gar nicht nach Plan gelaufen ist. Nach Monaten, bei denen man zwischenzeitlich arge Zweifel haben musste, ob die ganze Nummer nicht komplett aus dem Ruder gerät und man sich schneller als geunkt in der Dritten Liga wiederfindet. Fortuna hat schließlich noch einmal die Kurve bekommen. Die Sterne stehen allerdings nicht immer so ideal.

Klaus Allofs hatte schon länger keine Zweifel mehr. „Ich habe mit nichts anderem gerechnet nach den Eindrücken der vergangenen Wochen“, sagt der Sportvorstand im Gespräch mit unserer Redaktion. „Natürlich waren alle unsere Planungen ausschließlich auf die Zweite Liga ausgerichtet. Wir haben ja schnell gespürt, in welche Richtung sich das mit Daniel Thioune entwickelt.“

Es höre sich für ihn komisch an, wenn man ihm zum Klassenerhalt gratuliere. Schließlich seien die Erwartungen an die Spielzeit deutlich anders gewesen. Die Verantwortlichen hatten mit mindestens einem Auge auf einen der vorderen Plätze geschielt. Mindestens wollte man ambitioniert vorne mitmischen. Es ist Abstiegskampf geworden. Mit den üblichen Begleiterscheinungen.

Tatsächlich sind die Sprünge also durch die endgültige sportliche Qualifikation überschaubar. Von jetzt auf gleich passiert nichts Atemberaubendes. Es gibt keinen Vertrag, der unmittelbar aus der Schublade geholt werden könnte und nun abgeschlossen wird. Fortuna wartet unter anderem weiter auf eine Antwort von Marcel Sobottka. Ihm hatte man schon vor einiger Zeit eine Verlängerung angeboten. Tendenz: Es spricht aktuell vieles für einen Verbleib von „Cello“ am Rhein.

Allofs und sein Zuarbeiter Christian Weber in der Rolle des Sportdirektors führen derzeit viele Gespräche. Besonders intensive mit Daniel Thioune. Der Cheftrainer wird natürlich befragt, wie er sich das Gerüst für die neue Saison vorstellt. Wen er auf jeden Fall halten will, bei wem er sich auch eine Veränderungen vorstellen kann.

„Wir versuchen natürlich, auch Wünsche zu erfüllen“, sagt Allofs. „Daniel weiß natürlich auch, dass unser finanzieller Spielraum sportlich ist. Also wir müssen schon auch kreativ sein, um uns optimal aufzustellen.“ Die Saisonanalyse hat also in Teilen schon längst begonnen. Wenn klar ist, wer aus dem aktuellen Team auch Teil der neuen Mannschaft bleiben wird, wird es darum gehen, welche Spieler auf dem Markt interessant sein könnten, um den Kader qualitativ weiterzuentwickeln.