Tanakas großes Ziel : „Möchte mit Fortuna in der Bundesliga spielen“

Düsseldorf Ao Tanaka wird auch in der kommenden Saison für Fortuna auflaufen. Zudem hofft er, den kommenden November in Katar zu verbringen. Dort trifft die japanische Nationalmannschaft im Zuge der Weltmeisterschaft auf Deutschland. Was sich der 23-Jährige für die Zukunft vorgenommen hat.

Für Ao Tanaka war es ein ereignisreicher Dienstagvormittag. Vor den Augen einiger japanischer Zuschauer lieferte er gemeinsam mit Florian Hartherz eine wahre Trainingsgala ab. In einem Kleinturnier waren die beiden Fortunen kaum zu schlagen und gewonnen so schlussendlich deutlich.

Möglicherweise war es auch ein gewisser Ansporn, dass eine Delegation der japanischen Nationalmannschaft nach Düsseldorf gereist war. Denn bekanntlich steht im Winter diesen Jahres eine Weltmeisterschaft in Katar an. Und dort will Tanaka natürlich nicht nur dabei sein, sondern seinem Team auch sportlich bestmöglich helfen. „Dort dabei zu sein, ist ein Traum von mir. Aber um dort zu spielen, muss ich mich in Düsseldorf zeigen“, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion.

Unter anderem trifft er mit Japan am 23. November in der Vorrunde auf Deutschland. Sicher ein ganz besonderes Spiel für den 23-Jährigen, dessen Kaufoption Fortuna in der vergangenen Woche zog. Der Mittelfeldspieler soll nun bis 2025 in Düsseldorf bleiben und sich zum unangefochtenen Stammspieler entwickeln. „Ich wollte schon als Kind unbedingt in Europa spielen. Fortuna hat mir diese Chance gegeben. Und darüber bin ich sehr glücklich“, sagt Tanaka.

Nun gilt es für den japanischen Nationalspieler schnellstmöglich den nächsten Schritt bei Fortuna zu machen. Denn noch ist der Mittelfeldakteur zu inkonstant in seinen Leistungen. „Ich bin nicht glücklich mit meiner Saison. Ich hatte mir schon erhofft, öfter zu spielen“, sagt er. „Aber so muss ich mich eben noch mehr beweisen.“

Foto: Frederic Scheidemann 40 Bilder Dieser Spieler musste das Training abbrechen