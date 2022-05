1:3 in Aachen : Fortunas U23 verspielt Führung auf dem Tivoli

Fortunas U23-Trainer Nico Michaty. Foto: Frederic Scheidemann

Aachen Zur Pause hätte die Regionalliga-Mannschaft mit mehr als einem Tor führen können, spielte ihre Kontersituationen aber nicht gut aus. Stattdessen kassierte sie in Aachen mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich, kurz nach Wiederbeginn das zweite und unmittelbar vor dem Ende das dritte Gegentor

Am vergangenen Wochenende konnten sich Fortunas Regionalliga-Fußballer auf die Schulter klopfen. Sie hatten den Klassenerhalt eingetütet und die Voraussetzung dafür geschaffen, mit aller gebotenen Lockerheit in die restlichen beiden Spieltage der Saison zu gehen – angefangen mit dem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen. Der ehemalige Bundesligist hingegen steckte vor der Begegnung noch mitten im Abstiegskampf. Weil die Landeshauptstädter aber eine 1:3-Niederlage kassierten, sind nun auch die Aachener so gut wie gerettet.

Der Schulterschluss mit ihrer Anhängerschaft war letzteren in den vergangenen Wochen und Monaten wieder gelungen. Zur Erinnerung: Nachdem die „Zwote“ das erste Aufeinandertreffen der Saison absolut verdient und abgezockt mit 3:0 gewonnen hatte, hinderten die Alemannia-Ultras den Bus ihrer Mannschaft seinerzeit an der Abreise aus dem Paul-Janes-Stadion. Am Freitagabend verwandelten die Anhänger der Schwarz-Gelben den altehrwürdigen Tivoli schon vor dem Anpfiff in einen Hexenkessel. Exakt 9900 Besucher waren gekommen – sie drückten fast ausnahmslos den Hausherren ihre Daumen.

Und anfangs schien sich die stimmungsvolle Kulisse tatsächlich negativ auf das Spiel der „Zwoten“ auszuwirken. Keine zwei Minuten waren auf der Uhr, als Ergün Yildiz im Rücken von Innenverteidiger Tim Corsten frei zum Kopfball kam. Fortuna-Torwart Dennis Gorka parierte allerdings mühelos. Kurz darauf war es wieder Yildiz, der nach schöner Vorarbeit von Hamdi Dahmani den ersten Treffer auf dem Fuß hatte.

Weil die Aachener mit ihren Fans und dem Abstiegsgespenst im Rücken nur den Vorwärtsgang kannten, ergaben sich für die Flingerner gelegentlich Räume zum Kontern. So lief Patrick Sussek nach einem eher planlos anmutenden Befreiungsschlag von Mert Göckan unversehens auf Alemannia-Schlussmann Joshua Mroß zu und überwand ihn – die Führung aus dem Nichts. Dabei hätte es der ehemalige Ingolstädter beinahe nicht belassen, seinem zweiten Tor kam Mroß aber zuvor.

Anschließend verfielen die Kaiserstädter in Passivität. Außer einem Schuss von Selim Gündüz, den Gorka mit seinen Fingerspitzen um den Pfosten lenkte, hatten sie lange Zeit keine nennenswerte Chance. Währenddessen konterten sich die Rot-Weißen in einen Rausch, spielten ihre immer zahlreicheren Gelegenheiten jedoch auch immer schwächer aus. Spätestens der letzte Pass fand nicht sein Ziel. Diese Nachlässigkeiten rächten sich noch vor der Pause: Quasi mit dem Halbzeitpfiff köpfte Franko Uzelac nach einer Ecke von Dino Bajric den Ausgleich.

