Bildung in Meerbusch : Abschied von Meerbuschs Knigge-Expertin

Bildung in Meerbusch

Meerbusch Innerhalb von 25 Jahren haben 1500 Teilnehmende die VHS-Kurse von Antje Kühl besucht. Am 15. Mai gibt sie den letzten Kurs, bevor sie nach Hamburg zieht.

„Es gab viel positives Feedback. Noch Jahre nach dem Ende einiger Kurse sprechen mich heute ehemalige Teilnehmende an und bringen zum Ausdruck, wie viel ihnen die Teilnahme gebracht hat,“ freut sich Antje Kühl. 1968 im Harz ist sie mit einem Vater als Oberforstrat als „Wald- und Wiesenkind“ aufgewachsen. 1996 schließlich kam sie mit ihrer Familie – heute zwei erwachsene Kinder – von München nach Meerbusch: „Hier hat vor allem die Infrastruktur gestimmt, ich habe mich immer wohl gefühlt.“

Jetzt aber gibt sie aus privaten Gründen den Standort Meerbusch auf und zieht mit ihrem Lebenspartner im Juni nach Hamburg . Zur Verabschiedung bei der VHS Meerbusch sagt Alexander Ruth, Programmbereichsleitung: „Antje Kühl wird im VHS-Programmheft eine Lücke hinterlassen. Wir danken ihr für den stets hohen Einsatz.“ Sie selbst erinnert sich gern an ihre Dozenten-Zeit: „Auch Angelika Mielke-Westerlage war damals in ihrer Funktion als Erste Beigeordnete und bevor sie das Amt der Bürgermeisterin übernahm, im Kurs ‚Farb- und Stilberatung‘. Für mich selbst waren die VHS-Kurse eine erfüllende Tätigkeit, die mein Herz glücklich gemacht hat.“

Dabei denkt sie auch an die Kulinarischen Kinder-Knigge-Kurse, die bundesweites Interesse sowohl bei zahlreichen TV- und Radio-Sendern sowie Printmedien hervorriefen: „Die Kamerateams schauten unter anderem während der Benimmregel-Abende im Café Löffelgold sowie den Restaurants Alte Weinschenke in Lank-Latum und im Olympia in Osterath vorbei.“