Thioune zum spektakulären Heimfinale : „Hier bei Fortuna kann etwas wachsen“

Düsseldorf Wenn es für die Heimmannschaft um nicht mehr viel geht, kann ein letztes Saisonspiel im eigenen Stadion sehr langweilig werden. Fortunas Kehraus gegen Darmstadt war dagegen ein emotionsgeladenes Spektakel. Was die Trainer zum 2:1 der Düsseldorfer sagen.

Wenn jemand eher zufällig in die Arena geraten wäre und vorab nichts vom Tabellenstand und den Rahmenbedingungen mitbekommen hätte – sie oder er hätten glauben können, hier werde gerade eine Meisterfeier zelebriert oder zumindest mal ein packendes Pokal-Halbfinale. Es war jedoch nur ein Zweitligaspiel, das das mächtige Rechteck im Düsseldorfer Norden zum Beben brachte. Ein für die Heimmannschaft sportlich nahezu bedeutungsloses sogar, denn der 2:1-Sieg der Fortuna über Darmstadt 98 zertrümmerte zwar nahezu alle Aufstiegshoffnungen der Gäste; die Rot-Weißen dagegen werden deshalb weder Erstligist werden noch eine Trophäe in die Höhe stemmen.

Die Fortuna-Anhänger unter den 31.622 Zuschauern in der Arena inszenierten dennoch eine Stimmung, als wären die zum Füllen fehlenden 20.000 auch noch da. Kräftig unterstützt von den 4000 Darmstädtern, die ihre unterlegene Mannschaft feierten, als seien die Ergebnisziffern auf den Anzeigetafeln verdreht. Und Stadion-DJ „Opa“ Haefs legte sogar, was sehr selten geworden ist, die Tote-Hosen-Hymne „Tage wie diese“ auf, leidenschaftlich mitgeschmettert von den Fans.

„Es ist natürlich super, dass wir uns mit einem Sieg von unserem Publikum verabschieden konnten“, kommentierte Fortunas Trainer Daniel Thioune. „Auch für unseren langjährigen Kapitän Oliver Fink war es ein rundes Ding, dass er sich bei seiner Verabschiedung noch einmal feiern lassen durfte vor seiner Fortuna-Kurve. Für die Jungs ist es wichtig, dass wir so in die Sommerpause gehen, egal, was auf St. Pauli noch passiert. Wir wissen, wir können etwas gemeinsam schaffen. Hier kann etwas wachsen. Aber es besteht schon das Risiko, dass die Erwartungshaltung jetzt vielleicht ins Unermessliche steigt. Alles ging jetzt sehr schnell.“

Das verdiente Lob für seine Mannschaft lieferte der 47-Jährige aber auch noch: „Die ersten 25 Minuten waren in Sachen Positionsspiel genau das, was wir wollten. Wir haben totale Dominanz ausgeübt. In der zweiten Hälfte hat Darmstadt es dann taktisch super gemacht, aber von meinen Jungs war es in Sachen Leidenschaft und Intensität oberstes Regal.“