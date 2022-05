Matthias Zimmermann, Torschütze zum 1:0:

„Erst einmal bin ich außer Puste, weil das heute ein sehr laufintensives Spiel war, in dem es hin und her ging. Wir wollten den Fans heute nochmal etwas zurückgeben. Die Saison ist insgesamt nicht so gelaufen, wie wir wollten, aber jetzt haben wir zwölf Spiele in Folge nicht verloren.“