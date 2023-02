Überflüssige 1:2-Niederlage Fortuna setzt schwarze Serie in Fürth fort

Es gibt Stadien, in denen man am besten gar nicht mehr antreten sollte. Der Sportpark Ronhof gehört für Fortuna definitiv dazu, denn sie kassierte im Zweitliga-Duell am Samstag bereits ihre siebte Niederlage in Folge bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Die 1:2-Pleite schraubte die Tordifferenz in dieser Serie auf 6:19 – ganz bitter, so wie die verpasste Chance für das Team von Trainer Daniel Thioune, seine Position im oberen Tabellendrittel zu verbessern.