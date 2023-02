Zweitligist lehnt Bedingungen ab Darum ist Fortunas Benefizspiel gegen Trabzonspor geplatzt

Tausende Opfer sind in der Türkei bereits geborgen, Tausende weitere werden noch vermisst. Doch es fehlt noch immer oft am Nötigsten, um das Leid der Menschen in der Unglücksregion zu lindern. Die Zahlen sind erschreckend. Mehr als 40.000 Tote sind bisher gezählt worden, es werden wohl noch viele dazukommen, wenn man bedenkt, dass vor allem in große Teile Syriens die Helfer noch immer nicht vorgedrungen sind.