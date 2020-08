Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Am Samstag nicht nur auf den Zuschauerrängen der Arena, sondern auf dem Rasen: Jakub Piotrowski. Foto: Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Was sagt das Transferbarometer? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Acht Tage nach dem ersten Testspiel gegen den Oberligisten TSV Meerbusch (5:0), das von zwei positiven Corona-Tests überschattet wurde, absolviert der Fußball-Zweitligist am Samstag das zweite Vorbereitungsspiel der Saison. Gegner ist der VfL Bochum, der in der abgelaufenen Saison der 2. Bundesliga nach dem Re-Start eine der besten Mannschaften des deutschen Unterhauses stellte. Wegen des durch die Teil-Quarantäne reduzierten Kaders ist es auch eine Frage der Kraft, wie Rösler erklärt: „Einige Spieler werden sogar 90 Minuten spielen müssen, da muss man sich die Kräfte einteilen und das Tempo variieren.“

Das ist auf dem Transfermarkt los Sportvorstand Uwe Klein und Trainer Uwe Rösler sind sich absolut einig. „Drei, eher vier Spieler wollen wir noch holen“, sagt Rösler. Aktuell gibt es nichts zu vermelden, nur mit einem Gerücht räumt Klein auf: „Nichts gegen Holger Badstuber vom VfB Stuttgart, aber er kommt allein schon aus finanziellen Gründen für uns nicht in Frage.“

So ist es um das Personal bestellt Verletzungsbedingt pausiert derzeit nur Adam Bodzek. Er hat muskuläre Probleme und muss einige Tage aussetzen. Dazu gesellen sich allerdings vier Akteure, die entweder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind (Nana Ampomah und Dawid Kownacki), oder als Vorsichtsmaßnahme in häuslicher Quarantäne stecken (Emmanuel Iyoha, Kelvin Ofori). Die Zugänge Kevin Danso, Florian Hartherz und Jakub Piotrowski sollen alle heute gegen Bochum spielen.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: So war der erste echte Test – Fortunas Auftritt gegen den Zweitliga-Rivalen VfL Bochum. Und: Wolf gegen Kastenmeier – wie ist der aktuelle Stand im Kampf um die Nummer eins? Wir wissen, wann Rösler eine Entscheidung treffen wird.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 22. August – und an diesem Tag vor 77 Jahren bezwang Fortuna Bayer Leverkusen in einem wilden Spiel 5:4. Im Jahr 1943 hatten die Düsseldorfer sich als Meister der zweitklassigen 1. (!) Klasse Gruppe 5 (Düsseldorf-Niederberg) für die Aufstiegsrunde zur Bereichsklasse Niederrhein qualifiziert. In der entscheidenden Partie gegen Leverkusen brachte Altmeister Ernst Albrecht Fortuna in Führung. Die weitere Torfolge: 1:1, 2:1 Elfmeter durch Gastspieler Döller, 2:2, 3:2 durch den späteren Hertha-Trainer Georg Gawliczek, ebenfalls ein (neunmaliger) Gastspieler, 4:2 wieder durch Albrecht, 4:3, dann die Vorentscheidung, das 5:3 durch Fritsch. Obwohl die Gäste am Flinger Broich noch einmal verkürzten, war Fortuna endlich wieder erstklassig.