Aus der Quarantäne auf den Rasen : Piotrowski ist für das Fortuna-Testspiel bereit

Düsseldorf Eigentlich rechnete Fortuna damit, dass Jakub Piotrowski länger in vorsorglicher Corona-Quarantäne bleiben muss. Doch seit Donnerstag ist er wieder im Training. Am Samstag steht er gegen den VfL Bochum auf dem Platz.

Am Mittwoch bekam Jakub Piotrowski vom Gesundheitsamt grünes Licht. Der Profifußballer von Fortuna durfte die vorsorgliche, häusliche Quarantäne wieder verlassen. Am Donnerstagmorgen arbeitete er dann auch wieder mit seinen Mannschaftskameraden auf dem Trainingsplatz an der Düsseldorfer Arena.

Doch ist er nach der fünftägigen Pause auch schon bereit, beim Testspiel gegen den VfL Bochum am Samstag mitzumachen? „Ja“, sagt Trainer Uwe Rösler. „Wir haben ihn direkt mit Trainingsutensilien für die Quarantäne-Zeit versorgt und Cybertraining per Videocall mit ihm gemacht. Ich habe drei Mal mit ihm gesprochen. Wir haben ihn psychologisch betreuen lassen. Ich glaube nicht, dass Kuba viel Substanz verloren hat. Im Gegenteil. Ich glaube, die vergangenen drei Tage haben ihm sogar ganz gut getan. Er wird normal trainieren am Freitag und ganz normal am Samstag spielen.“