Erinnerungen an Eriksen : Bordeaux-Spieler Kalu bricht in Ligue Un zusammen

Sorgen um Kalu, der im Spiel zusammenbrach. Foto: AP/Daniel Cole

Marseille Welch ein Schock in Frankreich! Am Sonntagabend kollabierte der Bordeaux-Stürmer Kalu auf dem Feld. Schnell wurden Erinnerungen an Christian Eriksen wach.

Schreckmoment in der französischen Fußball-Liga: Während des Ligue-1-Spiels zwischen Olympique Marseille und Girondins Bordeaux am Sonntagabend kollabierte Bordeaux-Stürmer Samuel Kalu auf dem Feld. Der 23-jährige Nigerianer wurde sofort ärztlich behandelt und konnte nach wenigen Momenten selbstständig aufstehen.

Kalu brach bei Temperaturen von fast 30 Grad bereits nach rund zehn Spielminuten zusammen. "Ich habe darüber nachgedacht, was während der Europameisterschaft passiert ist", sagte Bordeaux-Trainer Vladimir Petkovic, der auf den Herzstillstand von Dänemarks Christian Eriksen anspielte.

"Der Vorfall von Kalu hat uns erschüttert. Es war ein Schock", sagte der für Kalu eingewechselte Remi Oudin. Kalu soll am Montag weiter untersucht werden, das Spiel endete 2:2.

(dör/SID)