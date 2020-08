Gehört zur Risikogruppe : Fortunas Trainer Rösler spricht über Angst vor Corona

Uwe Rösler. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Fortuna-Trainer Uwe Rösler war an Krebs erkrankt. Dadurch gehört er automatisch zur Risikogruppe in Bezug auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung. Nun war das Coronavirus ganz in seiner Nähe.

Wenn Uwe Rösler über seine Gefühle, die er in den vergangenen Tagen gespürt hat, spricht, wird seine Stimme fest. „Ich musste nicht nur einmal schlucken“, sagt der Trainer von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf. „Da bin ich aber nicht der Einzige in unserer Mannschaft.“ Der 51-Jährige gehört zur Risikogruppe bei der Covid-19-Erkrankung. Auch sein Spieler Kenan Karaman gehört dazu, ebenso wie weitere nahe Familienangehörige des Spieler- und Trainerstabes.

„Die letzten zwei Stunden, bevor wir die Testergebnisse am Montag am späten Abend um 23 Uhr bekommen haben, waren nicht einfach“, sagt Rösler und macht eine längere Sprechpause. „Aber es geht weiter.“ Der Coach geht offen mit seiner Angst um.

Uwe Rösler war Anfang der 2000er Jahre an Brustkrebs erkrankt und gewann den Kampf gegen die Krankheit. Kenan Karaman musste im vergangenen Jahr mit einer komplizierten Lungeninfektion für mehrere Wochen in Quarantäne in ein Krankenhaus.

Am vergangenen Freitag waren zwei Fortuna-Spieler, Nana Ampomah und Dawid Kownacki, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide Spieler waren nach dem Test noch bei einem Spiel in Meerbusch dabei, ganz eng mit der Mannschaft und dem Staff zusammen. Erst nach Bekanntwerden der Ergebnisse am Freitagabend wurden beide Spieler direkt vom Rest des Teams getrennt.