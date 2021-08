Regionalliga Wegberg-Beeck : Gleich dreimal fehlt Beeck das Spielglück

Marc Kleefisch (l.) hatte Beecks einzige echte Torchance in Kölner Südstadion – doch da fehlten nur Zentimeter: Sein Schuss beim Stand von 0:1 ging in der 54. Minute an die Lattenunterkante. „Da mussten wir mal kurz den Atem anhalten“, bekannte Fortunas Coach Alexander Ende. Foto: Schnieders/Michael Schnieders