Sportvorstand Klein fordert : „Wir müssen mehr Gier entwickeln“

Sportvorstand Uwe Klein. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Von Panikmache ist Fortunas sportliche Leitung trotz der zweiten Niederlage in Folge weit entfernt. Wohl aber fordert Uwe Klein mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Was der Sportvorstand in den nächsten Partien von der Mannschaft sehen will.