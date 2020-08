Das Wichtigste zum Zweitligisten : Was der Tag bei Fortuna bringt

Alles im Griff: Uwe Rösler. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wann wird trainiert, und wer fällt zurzeit aus? Was sagt das Transferbarometer? Wer kommt, wer geht? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Corona-bedingt hat sich der Fußball-Zweitligist komplett zurückgezogen. Die Einheiten finden bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Freitagmorgen wird es eine Übungseinheit geben. Allerdings wird sie nicht zu intensiv werden, sondern eher taktischer Natur sein, da am Samstag das nächte Testspiel gegen Ligakonkurrent Bochum auf dem Plan steht. Zur Orientierung: Schon am Donnerstag ließ Chefcoach Uwe Rösler nur jeweils 75 statt der üblichen 90 Minuten trainieren. Das wird am Freitag ähnlich sein.

Das ist auf dem Transfermarkt los Nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Kevin Danso hat sich Sportvorstand Uwe Klein vom ganzen großen Druck befreit. Gleichwohl gibt es noch auf verschiedenen Positionen Handlungsbedarf. Klein ist auf der Suche nach „gestandenen Profis“, die sofort eingesetzt werden könnten. Klein und Trainer Uwe Rösler sprechen von drei bis vier Spielern, die sie gerne noch hätten.

Diese Spieler fallen gerade aus Verletzungsbedingt pausiert derzeit nur Adam Bodzek. Er hat muskuläre Probleme und muss einige Tage aussetzen. Dazu gesellen sich allerdings vier Akteure, die entweder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind (Nana Ampomah und Dawid Kownacki), oder als Vorsichtsmaßnahme in häuslicher Quarantäne stecken (Emmanuel Iyoha, Kelvin Ofori). Die vorsorgliche Quarantäne verlassen hat Jakub Piotrowski. Der polnische Zugang ist seit Donnerstag wieder im Trainingsbetrieb dabei und wird am Samstag spielen können.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Kevin Danso soll Fortunas neuer starker Mann in der Innenverteidigung werden. Rösler sagt über ihn: „Er ist eine Maschine.“ Wir berichten über seine ersten Eindrücke in Düsseldorf. Und: Wolf gegen Kastenmeier – wie ist der aktuelle Stand im Kampf um die Nummer eins? Wir wissen, wann Rösler eine Entscheidung treffen wird.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 21. August – und das ist für einen zwar nicht von der Körperlänge, aber von der Leistung her großen Fortuna-Spieler ein ganz besonderer Tag: Petr Rada feiert am Freitag seinen 62. Geburtstag. Der in Prag geborene tschechische Nationalspieler spielte schon einmal von 1988 bis 1990 für Fortuna, doch noch viel bedeutsamer war sein Wirken auf dem Platz nach seiner Rückkehr 1993. Unter Trainer Aleksandar Ristic gehörte er zum legendären „Mythos-Team“, das nach dem Sturz in die Oberliga den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffte.