Aufführung in Kaarst-Büttgen : Kinder werden zu Musicalstars

Die Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren hatten ihre Kostüme und Kopfbedeckungen selbst gebastelt sowie das Bühnenbild gemalt. Foto: Dieter Staniek

Büttgen 23 Mädchen und Jungen führten am Sonntag in Büttgen „Die kostbare Perle“ im Zuge des Familiengottesdienstes auf. Aber was hat es mit den Wasserbomben während der Probenzeit auf sich?