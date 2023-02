Europa-League-Auslosung Hammerlos für Freiburg, Union Berlin trifft auf Gruppengegner

Der SC Freiburg hat das große Los gezogen: Die Breisgauer treffen im Achtelfinale der Europa League auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Union Berlin bekommt es mit Union Saint Gilloise zu tun. Gegen die Belgier mussten die Berliner bereits in der Gruppenphase antreten. In beiden Spielen hatte jeweils das Auswärtsteam mit 1:0 gewonnen. Leverkusen trifft auf Ferencvaros Budapest. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitag in Nyon.