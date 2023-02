Patzer von Hradecky Bayer verliert in der Nachspielzeit gegen Monaco

Monaco erholte sich aber von den Rückschlägen und kam eine Viertelstunde vor Schluss durch Diatta zum 2:2-Ausgleich. Adam Hlozeks satter Pfosten-Kracher brachte nicht den erhoffen Erfolg für Bayer (88.), stattdessen besiegelte Axel Disasi in der Nachspielzeit die Niederlage der Gastgeber (90.+2). In einer Woche treffen sich beide Team im Fürstentum zum Rückspiel, davor empfängt die Werkself am Sonntag in der Liga den FSV Mainz (19.30 Uhr).