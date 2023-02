Bayers Kapitän Lukas Hradecky ist heiß auf die Europa League

Wenn am Donnerstag ab 21 Uhr der Ball in der BayArena rollt, dürfte es ungewöhnlich bunt auf den Rängen zugehen. Weiberfastnacht ist im Rheinland angesagt – und traditionell kommen die Fans zur heißen Phase des Straßenkarnevals in allen möglichen Kostümen ins Stadion. Der AS Monaco dürfte sich im Hinspiel des Sechzehntelfinales der Europa League also ein ziemlich seltsam anmutendes Bild der Leverkusener Anhängerschaft bieten. Klar ist aber auch: Entscheidend ist, was auf dem Platz passiert.