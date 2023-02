Sieg nach Elfmeter-Krimi Bayer besteht den Härtetest in Monaco

Florian Wirtz brachte die Leverkusener nach 13 Minuten per Abstauber in Führung, Monacos Top-Torjäger Wissam Ben Yedder glich zügig per Foulelfmeter aus (19.). Exequiel Palacios stellte kurz danach wieder auf 2:1 (21.), Amine Adli ließ nach einer knappen Stunde das 3:1 folgen. Ein Kopfballtreffer von Breel Embolo sorgte in der Schlussphase dann doch noch dafür, dass beide Teams in die Verlängerung mussten, die sich mit fortlaufender Dauer als eine Art sportlicher Abnutzungskampf darstellte. Die Kräfte schwanden – und ausgerechnet der ehemalige Leverkusener Kevin Volland hätte beinahe das Aus der Werkself besiegelt, doch Schlussmann Lukas Hradecky parierte den Kopfball und ebnete so den Weg für eine Entscheidung im Elfmeterschießen (118.).