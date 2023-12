EU-Asylreform Die Festung Europa wird ausgebaut

Meint es die EU ernst mit der Umsetzung, wird die Festung Europa weiter ausgebaut. Das ist hart, weil vielen Menschen der Zugang zu einem besseren Leben verwehrt wird. Auch aus Syrien, Afghanistan und der zunehmend autoritäreren Türkei werden weniger Menschen kommen. Aber einige Länder des Kontinents, darunter auch Deutschland, nehmen seit Jahren mehr Geflüchtete auf, als sie langfristig unter gegebenen Bedingungen integrieren können. Fehlende Deutschkenntnisse, hohe Migrantenquoten in Schulklassen, überforderte Kommunen legen dafür Zeugnis ab. Die Politik, die irreguläre Migration einzudämmen, ist deshalb richtig. Am Ende ist niemandem geholfen, wenn das Zusammenleben zwischen heimischer Bevölkerung und Zugewanderten immer schwieriger wird. Erstere werden sich fremd im eigenen Lande fühlen, Letztere sich in Parallelgesellschaften wiederfinden.