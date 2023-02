Europa League Bayer besiegt sein Elfmeter-Trauma und zieht ins Achtelfinale ein

Das Tor in die nächste Runde war nun offen, doch Ben Yedders Treffer an die Unterkante der Latte (60.) und der von Bayers Kapitän Lukas Hradecky abgewehrte Abschluss von Ben Seghir sollten sich als Omen für die Schlussphase herausstellen, denn der eingewechselte Breel Embolo stellte mit einem tückischen Kopfball-Aufsetzer den 2:3-Anschluss her (84.). Weil der vermeintliche Treffer von Eden Diop nicht zählte – der Ball war vor der Flanke von Ismail Jakobs bereits im Toraus – ging es in die Verlängerung.