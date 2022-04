Zwischenfall in London : ARD-Radioreporter bei Frankfurts Gastspiel bei West Ham attackiert

Beim Europa-League-Spiel in London wurden ARD-Radiokommentatoren attackiert. Foto: AFP/IAN KINGTON

London Im Europa-League-Halbfinale zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt wurde für zwei Radio-Kommentatoren der ARD etwas brenzlig. Sie sollen während der Live-Reportage attackiert worden sein.

Rundfunkreporter der ARD sind bei Eintracht Frankfurts Gastspiel bei West Ham United nach eigenen Angaben kurzzeitig attackiert worden. Zu dem Zwischenfall soll es in der ersten Halbzeit am Donnerstagabend gekommen sein, als die Londoner im Europa-League-Halbfinale den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielten.

Die beiden Kommentatoren thematisierten den Vorfall direkt in ihrer Radioreportage, einem der beiden waren demzufolge die Kopfhörer heruntergerissen worden. Die Journalisten forderten in der Folge zusätzliche Ordner zum eigenen Schutz im Olympiastadion an. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

Das Spiel gewann Eintracht Frankfurt schlussendlich mit 2:1 und hat beste Chancen auf den Einzug in das Finale der Europa League. In der Gästekurve begann mit Abpfiff direkt die große Siegerparty in weiß. „Wir haben eine sehr gute Ausgangsposition. Das waren sehr viele positive Emotionen. Es zuhause perfekt zu machen, wäre mit das schönste“, sagte Torhüter Kevin Trapp. Aus dem Fanblock schallte es unüberhörbar: „Europas beste Mannschaft“.

Ansgar Knauff hatte die im laufenden Wettbewerb weiter ungeschlagenen Hessen vor 60.000 Zuschauern in London bereits in der 1. Minute in Führung gebracht, die Michail Antonio (21.) für den Siebten der englischen Premier League egalisierte. Nach dem Wechsel traf Daichi Kamada (54.) zum Gästesieg. „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, auch mit dem Spiel“, sagte Kapitän Sebastian Rode.

Wie stets in Europa agierte das Team von Trainer Oliver Glasner mit Herz und Leidenschaft und verdiente sich damit die glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel. Dann winkt der Eintracht erstmals seit dem Triumph im UEFA-Pokal vor 42 Jahren wieder der Einzug ins Finale eines internationalen Klub-Wettbewerbs. Dort könnte Liga-Rivale RB Leipzig warten. „Eigentlich bin ich nicht überrascht. Wir wissen, dass wir solche Spiele bestreiten können. Heute war ein weiteres Highlight für uns“, kommentierte Trapp.

(dör/dpa)