Europa League : Eintracht Frankfurt erhält nur 3000 Tickets für das Spiel bei West Ham

London Eintracht Frankfurt kann beim kommenden Auswärtsspiel in der Europa League bei West Ham United nicht auf eine erneute Fanparty hoffen. Die Hessen erhalten vom englischen Halbfinalgegner lediglich ein begrenztes Kartenkontingent.

„Unsere Fans sind am kreativsten, sich auf allen Wegen Tickets zu besorgen. Das war so und wird immer so sein“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann. Barca-Präsident Joan Laporta sprach dagegen im Anschluss von „einer Schande, die sich nicht wiederholen darf“ und kündigte als Konsequenz die Einführung personalisierter Tickets an.