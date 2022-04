Bis zu 30.000 Fans in Barcelona : Tausende Eintracht-Anhänger bei Fanmarsch zum Camp Nou

Eintracht-Fans feiern an ihrem Treffpunkt am Placa de Catalunya. Foto: dpa/Arne Dedert

Barcelona Wenige Stunden vor Anpfiff der Europa-League-Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt haben die Fans der Hessen friedlich in der Stadt gefeiert und sind zusammen zum Stadion gelaufen. Kurz davor mischte sich auch der Vereinspräsident unter die Anhänger.

Mit lauten Gesängen, einigen Fahnen und vereinzelt Pyrotechnik sind die Fans von Eintracht Frankfurt am Donnerstag von der Innenstadt in Barcelona zum legendären Camp Nou gezogen. Für den vorab angekündigten Fußmarsch hatten sich die Anhänger des hessischen Fußball-Bundesligisten in weiß gekleidet, der Farbe von Barcelonas alten Rivalen Real Madrid. Die Eintracht will den Weltklub FC Barcelona nach dem 1:1 im Hinspiel am Abend (21 Uhr/RTL) auswärts bezwingen, um wie 2019 in die Vorschlussrunde der Europa League einzuziehen.

Mindestens 30.000 Frankfurt-Fans sollen in Barcelona dabei sein, in der Stadt waren sie am Donnerstag nicht nur in der Innenstadt, sondern auch am Hafen und am Strand zu sehen. Einen Rückschlag für viele Fans gab es bereits am Morgen: der angekündigte Verkauf weiterer Tickets entfiel kurzfristig. Offiziell hat die Eintracht nur ein Kontingent von knapp 5000 Tickets. Doch viele Fans haben sich über andere Wege Karten gesichert, zum Beispiel mit ausländischen Kreditkarten und verschleierten IP-Adressen.

‼️Impressionant vídeo: vista des de la Ronda Universitat amb Balmes



⚽Milers de seguidors de l’Eintracht col·lapsen el centre de Barcelona https://t.co/MZR5XcjFkN pic.twitter.com/2flMprMkTv — Joan Antoni Guerrero Vall (@jag_vall) April 14, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Zuvor hatte sich am Nachmittag bereits Eintracht-Präsident Peter Fischer unter die zahlreichen Fans gemischt. Erst trank der Vereinspräsident in der herrlichen Sonne von Barcelona gemeinsam mit den Fans Dosenbier, dann erfüllte er am Plaça de Catalunya zahllose Fotowünsche. Schon viele Stunden vor Anpfiff machten die Hessen die Innenstadt Barcelonas zu einer großen Partyzone.

Alleine am Plaça de Catalunya verweilten tausende Menschen, die überwiegend in weiß gekleidet waren. Insgesamt sollen mehr als 30.000 Eintracht-Fans nach Barcelona gereist sein. Vereinzelt war gar vom 50.000 Angereisten die Rede. Das Hinspiel in Frankfurt endete in der Vorwoche 1:1. Vereinspräsident Fischer hatte die beiden Viertelfinal-Duelle mit dem Weltklub als größte Eintracht-Spiele seit 1960 bezeichnet.

(lonn/dpa)