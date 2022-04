„Wir wollen nach Sevilla“ : Frankfurts „heißer Tanz“ bei West Ham

London Eintracht Frankfurt träumt vom ersten europäischen Finale seit 42 Jahren. Dafür braucht es beim Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei West Ham United mal wieder eine magische Nacht – diesmal jedoch ohne Heimspielatmosphäre.

Sevilla , Barcelona, London und dann doch bitte noch einmal Sevilla – so die Wunsch-Flugroute der „Euro-Adler“: Die europäische Traumreise von Eintracht Frankfurt soll erst dort enden, wo sie so verheißungsvoll begonnen hat. Nicht zuletzt die Sensation im Jahrhundertspiel im Camp Nou schürt vor dem Halbfinale bei West Ham United eine schier unermessliche Titellust. „Barcelona war ein überragendes Highlight, aber unsere Reise sollte noch nicht zu Ende sein. Wir wollen nach Sevilla“, frohlockte Kapitän Sebastian Rode .

Am 18. Mai könnten die Hessen 42 Jahre nach ihrem Triumph im UEFA Cup im Stadion von Rekordsieger FC Sevilla mal wieder nach einer europäischen Trophäe greifen, den Grundstein gilt es im Hinspiel am Donnerstag (21 Uhr/RTL) im Londoner Olympiastadion zu legen. Man sei „längst in den Play-offs, nun geht's in die Finals“, spornte Trainer Oliver Glasner seine Mannschaft an. Und die Hoffnung auf eine gute Ausgangslage für das Heimspiel am 5. Mai kommt nicht von ungefähr.